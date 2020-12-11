中科園區生態豐富，目前已觀察到60多種蝴蝶、26種蜻蛉，85多種鳥類來中科園區。（盧金足攝）

《蝴蝶、蜻蛉、鳥飛翔的科學園區》這本書能成為民眾遊走園區生態的導覽工具、入門圖鑑。（盧金足攝）

中科管理局推動「中科台中園區生態社區認證」，正式取得鑽石級生態社區綠建築標章證書，中科營運17年，綠化見成效，付梓《蝴蝶、蜻蛉、鳥飛翔的科學園區》一書，紀錄60種蝴蝶、26種蜻蛉以及85種鳥類，中科不是冰冷的科技業，兼顧保育豐富多元物種生態。

中部科學園區包括台中園區、后里園區、虎尾園區、二林園區及中興園區共計五處，總開發面積約近1500公頃。

中科管理局長許茂新表示，台中園區正式取得鑽石級生態社區綠建築標章證書，花費一年時間編出園區發展兼顧生態保育，豐富多元物種來作客的生態《蝴蝶、蜻蛉、鳥飛翔的科學園區》紀錄書。

雖然高科廠房林立，中科種植喬木5萬多株，樹種達230種，生態綠網串連園區內公園及綠地面積約170公頃，廣設6公里長的自行車道，園內有21棟建築物取得綠建築標章，設10座滯洪池，打造友善環境。

許茂新指出，園區生態豐富，目前已觀察到60多種蝴蝶、26種蜻蛉，85多種鳥類來中科園區，大自然生態和進駐園區的廠商一樣，不僅有來自台灣各地，更有來自世界各地候鳥等動物，這本書能成為民眾遊走園區生態的導覽工具、入門圖鑑。

中科管理局推動「中科台中園區生態社區認證」，生態、節能減廢等指標拿滿分，通過最高等級鑽石級認證，為全國第5座獲得鑽石級標章的社區。

(中時 )