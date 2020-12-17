中國貨櫃運輸公司台中進出口倉的太陽光電系統，17日正式併聯啟用，此太陽光電系統是由日益能源進行規劃與建置，共投資逾1億元，並由鼎日能源進行併聯啟用後20年的電站維運管理服務，整個光電系統總容量2.93MW（百萬瓦），年減碳量約為1,995公噸，相當於3萬1,180棵樹的造林效益，亦可提供將近950戶一般家庭的年度用電。

中櫃董事兼總經理吳清泉表示，配合政府推動綠色能源政策的發展，台中港已成為國際性綠色能源的指標性地點，除離岸風電外，也積極發展太陽光電。這兩年來，公司更大力響應台中港的能源發展政策，持續朝向綠色永續企業的目標邁進。

台中港1976年開始營運以來，因應國內經濟成長、航運市場演變，已成為相當有規模的經濟港埠。而中櫃同年就進駐台中港成立台中港碼頭貨櫃集散站，成為台中港貨物裝卸及貨櫃集散服務的最佳夥伴。

在全球化的影響下，許多企業漸漸地開始重視起企業社會責任，當企業與環境共同面臨嚴苛的挑戰時，企業對環境的永續經營，是每個企業責無旁貸的責任。

近年來，各家企業紛紛地投入資金，不論是建置太陽光電、購買憑證，或是加入國際性組織RE100，都顯示企業面臨環境責任的壓力，讓使用綠色能源已成為一個趨勢與義務。

中櫃台中港進出口倉太陽光電系統總容量達到2.93MW，年減碳量約為1,995公噸，相當於3萬1,180棵樹的造林效益，約等同於5.2座大安森林公園的面積，這樣光電系統建置在台中港區來說，相當具有規模，更是首個全數建置太陽光電完工的物流倉庫。

中櫃的光電系統建置無疑是台中港區的倉庫屋頂型光電建置模範，中櫃更期望台中港綠色能源港口的推動政策，能成為台灣其它港區的模範。

除上述屋頂型光電系統之外，日益能源也攜手鼎日能源一同協助中櫃進行閒置空間利用。日益能源匯集國內外優秀的模組、逆變器夥伴無償提供設備；鼎日能源則提供自行研發的即時監控系統，及維運服務。

日益與鼎日還協力在中櫃閒置的空間，建立一座地面型太陽光電車棚，除具有車棚基本遮陽避雨的功能外，也能幫助降低車內的溫度，大幅減少車輛冷氣的使用，落實了企業使用綠色電力的承諾，更為城市減碳，盡一份心力。

(工商 )