金酒公司為回饋在地棒球，特別與長期合作夥伴統一獅於今天在金門縣壘球場舉辦金門地區棒球公益回饋計劃，除了捐贈球具外，全壘打王林安可及投手劉軒答還親自指導90位球員。

這次邀請對象包含中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等校隊與社團單位，總計90位的球員接受職棒球員指導，此外，金酒公司捐贈價值新台幣40萬元的棒球器材 (包括球棒、手套、棒球) 給予這次參加的學校單位。

金酒公司表示，近期從一些賽事中，就可以看出金門的棒球發展開始獲得正面的迴響，從黑豹旗、玉山盃賽事等，到金門地區的太武盃賽事，證明棒球在金門當地已經被重視與期待，而未來的棒球公益回饋將會持續進行下去，讓金門地區的棒球活動更加蓬勃發展。

新科全壘打王林安可則說：「人生第一次到金門很開心，能夠在球季休兵期間到金門做棒球回饋大使，是一件很榮耀的事情。」

林安可表示，因為第一次到金門，自己也是很緊張，透過棒球教室指導與分享，希望能真正幫助到金門愛打棒球的孩子們，活動外的時間可以到金門當地走走，看一下金門戰地風情。

統一獅今與於金門縣壘球場舉辦金門地區棒球公益回饋計劃。（統一獅提供）

林安可擔任棒球公益回饋大使。（統一獅提供）

(中時 )