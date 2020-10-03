美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診，行程全部取消，恐對選情造成重大影響。對此，台師大教授范世平認為，川普原本在首辯中居於下風，如今隨著川普染疫，戰場轉移，川普重新得到世界矚目，民主黨候選人拜登反而遭邊緣化，且川普不願把權力交給副總統彭斯，仍要強勢主導選戰，一場史無前例的選戰將要發生。

范世平在臉書發文表示，川普染疫不但是美國總統選舉歷來皆有的「十月驚奇」，更是「十月驚恐」。川普宣布感染新冠肺炎實在華盛頓時間的10月1日，是大陸的國慶。美國現在仍是全球疫情最嚴重的國家，連川普也中標，川普肯定要操作這個仇中的氛圍。

范世平直言，原本在第一場總統大選辯論中，拜登並不如川普所說得了老人痴呆，因此川普居於劣勢。如今川普轉移戰場，重新獲得全球的矚目，拜登反而被邊緣化，也不好趁勝追擊，只能祝福川普早日康復。

范世平認為，川普不願把權力交給副總統彭斯，表示仍要主導選戰，接下來就看他如何搞「推文式競選」，這真是一場史無前例的選戰。川普在隔離14天後如果康復，他就成為戰勝新冠肺炎的英雄，然後把矛頭對準大陸，南海是否成為中美衝突的場域，值得觀察。

(中時新聞網)