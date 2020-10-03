泰國電影「模犯生」描述學生考試利用科技手法作弊，劇情讓人看得大呼過癮，劇中模特兒出身、身材高挑的女主角，也因這場電影給人留下深刻印象，不料這部電影也在現實中上演，一名穿著高開叉洋裝的女子，一眼看去就叫人動心，不料撩起裙子一看，細長美腿竟然暗藏玄機，整條右大腿上寫滿著密密麻麻的「小抄」。

正妹撩起裙，大腿上寫滿密密麻麻的小抄。（圖／翻攝自微博）

眼尖網友發現，正妹是在學校會計科目考試作小抄。（圖／翻攝自微博）

照片中，這名正妹皮膚自皙，留有一頭長髮，身材好，又有一雙會電人的修長美腿。為了達到考試作弊目的，便想出穿一件長度幾乎及地的吊肩高叉連身裙赴考，然後將小抄寫在大腿前方，考試中再拉起裙子偷看，原以為能瞞天過海，最後卻因好友「出賣」，考試卷被改成「0」分。

這名正妹用「超狂作弊」完成考試後沒多久，她的好友就PO照附文上網：「我要笑哭了，這是我朋友考試作的小抄，考試不易，且行且珍惜，哈哈哈哈，不行了」。

由於照片正妹掀起裙子露出美腿的畫面性感誘人，好友的爆料信息很快在網路上瘋傳，意外造成爆紅，結果因為老師也有看到照片，便將她的成績改成大鴨蛋，正妹也火了。有眼尖的網友發現，這是正妹參加學校的會計科目考試做的小抄。

(中時新聞網)