金曲31／徐若瑄開胸裝壓軸尬Ella 不老女神美爆了

徐若瑄辣露「東西半球」 挖空紫禮服豔冠群芳

Ella越來越有女人味。(記者廖映翔攝)

2020金曲獎 星光大道直擊！誰是紅毯最美女星？

第31屆金曲獎星光大道圓滿結束，由不老女神徐若瑄與Ella陳嘉樺擔任壓軸來賓，果然兩位女神都沒讓粉絲失望，徐若瑄一身紫色優雅禮服不忘秀性感，中門大開露出胸前白滑皮膚美到爆，而Ella則憑著一襲黑色性感馬甲裝，吸爆全場目光。

Ella受訪大方透露未來音樂計畫，說今年11月份也會在北流音樂中心辦兩場秀，今年也很開心參加金曲獎。至於被問到有可能會在演出看到S.H.E.合體嗎？Ella埋下伏筆：「永遠都有機會。」

而徐若瑄的紫色戰袍美得驚人，連紅毯主持人瑪莉也忍不住驚呼：「真的太美了！」徐若瑄也透露接下來想挑戰個人演唱會，因為雖然她出了30多張單曲，但還沒辦過個人演唱會。

第31屆金曲獎頒獎典禮今(3日)晚間7點首度移師台北流行音樂中心舉行，入圍6獎的歌手魏如萱(娃娃)首挑大樑，擔任典禮主持人，而星光大道則是請來瑪麗、蔡旻佑主持。

除了堅強主持陣容，典禮也是亮點多多，包括Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄受邀擔任頒獎嘉賓，被譽為「行走的CD」歌王林俊傑帶來的精采表演，還有6度叩關的梁靜茹，是否能如願拿下出道20年來第一座金曲歌后獎座，引發外界關注。而梁靜茹也將在本屆金曲獎以「自覺與重生」為主題獻唱。

(中時新聞網)