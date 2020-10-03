一位婦人在好市多試穿架上的鞋，但她不是將新鞋採在地面上，而是反覆採在自己的舊鞋上，這樣高水準的舉動，讓原PO忍不住讚嘆非常貼心。(圖擷取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多深受大眾喜愛，到了假日人潮更是爆滿。而今(3)日就有網友分享，自己在好市多遇到一位婦人試穿架上的鞋，但她不是將新鞋採在地面上，而是反覆採在自己的舊鞋上，這樣高水準的舉動，讓原PO忍不住讚嘆「真的由衷的佩服，連我都做不到」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，他對於大媽的既定印象是「會在逛市場會出現一些誇張的行為」，但他今天看到的，讓他忍不住要讚賞一番。他接著說，一般人試穿鞋子會把鞋子放在地上試走，看是否合腳，但這位女士從頭到尾都把試穿的鞋子，「踩在自己鞋子上」。

他也補充說明，雖然這位女士反覆的踩踏確認尺寸，但都是踩在自己舊鞋上面，為的就是不弄髒試穿的新鞋。這樣貼心的舉動也讓原PO直呼，「我在旁邊看了，真的由衷佩服」，更誇獎水準實在太高了。

照片發出不到半天，便吸引2萬人按讚，網友紛紛蓋起高樓讚嘆，「天啊！品德太高尚了，好感動喔！」、「值得學習的行為」、「有函養的人」、「高水準，大姐好棒棒」、「將心比心，讚的」。此外，有網友針對此事件建議「如果好市多能在鞋子區增設地毯會更好」。

(中時新聞網)