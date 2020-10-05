美國佛羅里達州發生一起大叔激戰15歲少女離奇事件。據了解，這名15歲少女使用交友APP和1位36歲大叔結識，還謊稱自己是18歲早已成年，由於雙方交談甚歡，很快的就互相愛上彼此，大叔因不願與少女進行「遠距離戀愛」，因此想出直接下榻少女房內的衣櫃內，在少女父母在家時，也能作為良好的避風港，時間長達30天，警方目前已將這位大叔逮捕歸案，並以和未成年少女發生性關係罪名進行起訴。

此名大叔不願遠距離戀愛，乾脆直接入住少女衣櫃中。(臉書Hernando County Sheriff's Office)

這名謊稱自己18歲的少女，在使用交友APP與1位36歲大叔結識後，因雙方交談甚歡，立即火速的愛上彼此，大叔因不願意和少女談起「遠距離戀愛」，突發奇想直接下榻到少女房內的衣櫃裡，時間竟然長達30天以上。

警調人員調查發現，這名來自路易斯安那州的大叔，早在2年前就與這名15歲少女認識，也曾多次主動開車前往少女住處發生多次性關係，因大叔與少女居住地相隔甚遠，大叔認為每次想與少女見面，就得開上數小時車程過於勞累，乾脆直接下榻少女房內的衣櫃裡，也可以趁著少女爸媽不在家時，毫無顧忌的和少女進行活塞運動。

少女後續坦承，大叔已經住在自己房內衣櫃中將近30天以上，少女也表示自己與大叔交往時，曾謊稱自己早已18歲成年，然而待2人見面後，才主動告知大叔自己實際年齡只有15歲。警方指出，兩人早已有多次性關係，也認定彼此為交往對象，還甚至在房間以外的地方有過親密關係，然而因少女仍在未成年階段，將會以和未成年發生性關係進行起訴。

(中時新聞網)