正當新冠疫情造成全美745萬人確診、20萬人病歿之際，據《國會山莊》報指出，曾經一度訪台造成全台話題的美衛生部長阿札爾，以及美國總統川普的防疫愛將阿特拉斯正與一批專家商討在美國「集體免疫」的可行性，即使「集體免疫」的防疫策略早已被多位專家所否定，甚至帶來危險後果。

報導指出，阿札爾（Alex Azar）與阿特拉斯（Scott Atlas）邀請哈佛醫學院教授庫多夫（Martin Kulldorff）、牛津大學理論流行病學教授古普塔（Sunetra Gupta），以及美國史丹佛大學醫學教授巴塔查里亞（Jay Bhattacharya）等專家，商討「集體免疫」（herd immunity），其中阿特拉斯更是多次向川普鼓吹此一防疫策略。

在會談中，3位醫生向阿札爾表示，讓病毒不受控之下在年輕與健康人之間傳播，但同時保護年長者與其他高風險重病者，可以建立足夠的免疫人口，除了進一步防止病毒廣泛傳播，又可避免因封城與其他限制措施嚴重衝擊經濟。

庫多夫表示，與阿札爾等人有很好的會談，並舉出許多實例說明如何保護易染疫的群眾，且靠封城減少病毒傳播是不實際的。不過，報導也指出，其他專家早已警告任意讓病毒不受控傳播只會造成不必要的死亡人數攀升，即使讓高風險群眾從人群中隔離也沒用，且集體免疫通常是要等到足夠人接種疫苗，何況美國自產疫苗今日仍未問世。

此外，包括美國防疫首席專家、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇佛奇以及世界衛生組織等主流觀點仍認為，要度過疫情難關並確保罹病的高風險人群性命，就是勤戴口罩、保持社交間距，讓自己第一時間內不要染上病毒；且雖然年輕族群因新冠肺炎而死亡或重症的可能性較低，但他們仍有快速傳播病毒的能力，讓其他人染病或死亡。

(中時新聞網)