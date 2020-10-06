嘻哈歌手江靜推出首張個人專輯《挺好的 江靜》，最新歌曲〈Wont Deny〉找來陳昱榕（瘦子E.SO）合作，瘦子不僅參與詞曲，也是這首歌的製作人，第一版的歌裡瘦子唱詞本來很長，錄完發現整首歌聽起來有點奇怪，他笑虧在自己專輯唱不夠，跑到別人專輯跨刀還唱到忘我又過癮，但江靜認為，「這本來就是瘦子寫的歌，長一點也沒有問題。」經過討論、比重平衡過後，兩人的個人風格都在〈Won’t Deny〉發揮得淋漓盡致。

瘦子當時接到公司詢問為江靜做歌，他二話不說就寫出為江靜量身打造的〈Wont Deny〉。歌曲概念「去談個戀愛！」是好友瘦子這大半年來最常對江靜下的「生活指導」，他說：「因為江靜很辛苦，當個媽媽要帶孩子，常常需要在家裡面，而身邊這些人都出去玩，炫耀給她看，所以這首歌的概念就是『出去玩』，曲風輕快，邀大家一起出去玩。」江靜透露瘦子不只把「出去玩」體現在歌曲上，瘦子也常催她滑交友軟體，且真的有帶她去夜店、酒吧走跳。

有一天江靜難得到瘦子酒吧喝酒，一群朋友因為江靜難得踏出家門，興致一來揪衝夜店，想不到一到門口，有人群恐懼症的江靜立刻打退堂鼓，她說：「我真的受不了，我就走了。」不只夜生活，瘦子、大淵也會帶她和兒子「大王」去露營，她笑稱母子兩只管出錢耍廢，朋友們都會幫忙分工煮飯、搭帳篷；此外，一群朋友也會固定在聖誕節時玩交換禮物，瘦子在去年也特別邀請大王來同樂，他表示：「小時候家裡沒有交換禮物的童年，這件事很好玩，從小開始交換蠻有趣的。」事實上，自封「木柵里長」的瘦子單純想找件事情讓大家聚一聚。

值得一提的是，江靜的兒子大王也在〈Won’t Deny〉MV曝光，大王在開拍前一天就通知學校朋友說自己要去拍電影，甚至期待到睡不著，而他真有專業明星的素質，一大早的拍攝很有效率地完成，江靜也開心拿出兩包科學麵當大王的酬勞。大王配合程度高到導演讚賞，直誇：「本來預留很多時間給他，結果提早收工，以後可以多發他來演。」只不過，MV出來完全沒正臉，只有大王的後腦勺，江靜樂觀笑說：「沒關係，後腦勺就可見他的帥。」〈Won’t Deny〉MV於7日首播。

江靜（右）新歌邀瘦子合作。（本色提供）

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