上周適逢「雙11」購物節，各大網購平台都釋出折扣搶商機，女星伊能靜就趁著這波雙11，一口氣購入900件商品，隨著戰利品已紛紛到貨，伊能靜還為此出動三輪車，才能把貨品「運」走，照片曝光逗樂一票網友。

伊能靜出動推車，吃力地搬雙十一的戰利品。（圖／取材自微博）

伊能靜日前在網上用3個帳號，一口氣購入900多件商品，她失心瘋般的購物戰力相當驚人，還因此登上微博熱搜榜，老公秦昊也在微博透露，他拍戲右眼眼皮狂跳，還擔心可能有什麼事會發生，不過秦昊沒有動怒，反而還隔空向伊能靜喊話：「我有幾件呢？」

隨著戰利品已紛紛到貨，伊能靜日前也PO出一疊紙箱，直呼她「分類困難」，而陸網昨則曝光一段影片，竟是伊能靜推著手推車，吃力地搬運網購商品，她看起來推得很辛苦，畫面曝光也引發網一片爆笑。

而這其實是伊能靜錄製陸綜《理想家》的錄製現場，不只是伊能靜，其他幾位女星的戰利品也都陸續到貨，也讓外界驚訝，他們的戰力實在太驚人。

(中時新聞網)