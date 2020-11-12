壹電視知性女主播李美萱經常在臉書或Instagram曬工作美照，今（12）日突然PO出一系列婚紗照，和粉絲分享喜訊；更自爆和老公認識是藉由「交友軟體」，宛如電視劇情節讓網友超驚喜，也紛紛恭喜她。

李美萱在臉書發文，一開頭就和大家說「我要結婚了」，附上一系列和老公甜蜜的婚紗照，更自豪地聊到兩人相遇過程，「就像是你會從朋友口中聽到的故事，『它們是交友軟體上認識就結婚了耶』」；原來當初李美萱聽了髮型師的建議，嘗試使用交友軟體認識新對象，當她準備放棄的時候，居然就遇到「真愛」。

從李美萱的文中的稱呼和照片，推測她的老公身高應該有193公分，兩人甜蜜的模樣，又有超萌身高差，她站在老公身旁格外嬌小可人。(圖/ 摘自李美萱IG)

她也分享戀愛後的心得，「嘗試突破和踴躍跨出那一步，想法與時俱進，是讓你前進重要的推動力，在愛情、工作、生活當中都是如此」，最後更謝謝老公出現在自己的生命中。

從李美萱的文中的稱呼和照片，推測她的老公身高應該有193公分，兩人甜蜜的模樣，又有超萌身高差，她站在老公身旁格外嬌小可人；許多粉絲紛紛給予祝福，「恭喜美女主播」、「看見滿滿的愛，好幸福」、「老公很帥氣，男才女貌恭喜」、「太扯了！交友軟體竟然可以追到女主播！恭喜」。

(中時新聞網)