壹電視美女主播李美萱日前宣布結婚，也透露和老公認識的契機是交友軟體，更透露網路交友找真愛不是不可能，是哪款APP也不重要，最主要還是自己的心態，且只要注意3點，也可以像她一樣花3個月就認識到高富帥的另一半，讓粉絲紛紛直呼太受用。

李美萱透露，她一開始是透過髮型師介紹，才開始接觸交友APP，當時聽對方說上面選擇多到會滑到手抽筋，於是她真的卯起來瘋狂滑，先一口氣認識大量看得順眼的對象，再來慢慢聊天，她坦承在第一個星期就配對20幾人，怕會搞混對象，她還會做筆記紀錄每個人的資料。

接下來她會進一步篩選，畢竟交友軟體上什麼人都有，大家的喜好和目的都不一樣，因此她只要察覺到不對頻，就會直接放手，畢竟每個人的時間和緣分都很寶貴，「不趕快再滑就被別人滑走囉～」她不會和大家聊太久，會直接約出來見面喝咖啡，她認為外貌、談吐及相處的感覺，還是要當面感受最準確。

李美宣和老公認識第三天就見面。(圖/翻攝自李美宣臉書)

李美萱也不會被動等對方約，像是她當初認識現任老公第三天，2人就在她的主動邀約下見面，她透露過去見過面的網友總共有7人，但見面2次以上的只有3人，「就有點面試的概念啦，談得來的，再約下一次，不來電的，聽聽不同領域產業朋友的生活，也增廣見聞。」

李美宣親自傳授3招。(圖/翻攝自李美宣臉書)

李美萱也自嘲有職業病，感覺就像是在採訪新聞，受訪者不對就再找下一個，但她也提醒大家，用交友軟體最重要的是注意安全，「約人多的地方碰面，赴約前可先告知你的好友，你幾點要去哪，幾點結束請他打來關心你。」再三告誡大家危險無所不在，「所以想清楚你要什麼，注意安全保護自己！」

(中時新聞網)