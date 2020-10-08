一名女網友於臉書指出，阿姨因3年前嚴重車禍傷及腦部，使得生活都無法自理，近期家人替她轉介給另一名醫生診斷，也找了一名合格的看護照護，卻被對面病房的家屬拍下看護的種種惡行，讓她看了好不捨。

她表示阿姨因3年前一起車禍傷及腦部，在鬼門關走一遭，撿回性命卻也變得無法自理生活起居，生活大小事都得仰賴家人幫忙。近期，家人為了讓阿姨做更詳細的治療，替她轉介了另一名醫師看診，所以又再次的住進醫院，由於家人都忙於工作抽不出時間，只好找了一名合格的看護幫忙照護，不料，卻被對面病房的家屬拍下惡行。

3段影片中，該名看護身材微胖，偌大的病房中，她拉開嗓門不斷地辱罵阿姨，由於阿姨只是看了該名看護一眼，她便大聲嚷嚷直說「你敢瞪我？」讓隔壁病房的看不下去，為阿姨緩頰「她在對你拋媚眼啦！賣阿餒」，看護不理會繼續碎念「洗澡叫妳閉眼睛妳不閉，有這麼可怕嗎？我不知妳症狀比歌星阿吉仔還嚴重欸…。」

而阿姨對她表示「過去的自己很水（漂亮）」，這又讓看護怒氣又來大罵「水？我最討厭人家比我漂亮」。除此之外，要扶阿姨從病床起身時，也十分粗魯，使得阿姨發出聲音表達抗議，隨後更言語霸凌表示「妳不是想不開？我支持你，走啊！你不是要去」，令家屬相當氣憤。

原PO憤怒道「阿姨生活無法自理，已經很沒尊嚴了」，看護卻人前人後一個樣，而家人只是在白天上班時間需要幫忙，下班後的時間都待在醫院照護，也感謝同房的病患幫忙拍下這一幕，揭發該看護的惡行，目前他們也換了一位信任的看護前來，並希望不再有下一位受害病患了。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會，自殺不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995

(中時新聞網)