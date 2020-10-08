影音取自中天新聞CH52

美豬議題延燒，民進黨立委何志偉提出進口總量控管平息爭議，卻遭總統蔡英文臭臉沉默對待，更被中常委痛罵死小孩。何志偉昨天(7日)晚間表示敢做敢當，預定今天到立院說明，卻神隱未出面，對此本人也不願多做說明，僅說有「大人」希望他閉嘴。

何志偉在民進黨中常會提案引發風波，遭書記長莊瑞雄與幹事長鄭運鵬連番斥責「太危險、不應該」，蔡英文也面色凝重不回應，中常委更私下怒罵「死小孩亂提案」，但何志偉不氣餒，晚間再臉書PO文重申要求美豬進口控管，強調政策溝通應該以民為主，公開透明。

但原訂今天前往立院說明的何志偉卻遲遲未現身，神隱整日，對比前一日「敢做敢當」說法，態度急轉直下，僅在臉書低調PO文幫自己的免費法律諮詢服務打廣告。對此何志偉不願受訪多談，僅表示「有大人希望我別出來講」。

針對「死小孩」風波，綠委們雖然紛紛回應，但僅澄清自己「沒有聽到」，也說會談上氣氛還可以，並未否認此事。

(中時新聞網)