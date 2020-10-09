繼上（9）月中旬，輝達宣布以400億美元（約台幣1.18兆元）併購日本軟銀旗下半導體事業安謀後，又傳出一樁半導體聯姻，美媒報導，據知情人士透露，美商晶片大廠超微（AMD）也準備砸逾300億美元（約台幣9000億）收購競爭對手賽靈思（Xilinx）。

華爾街日報報導，消息人士指出，超微正與競爭對手晶片商賽靈思就收購案進行進一步談判，這筆併購交易可能超過300億美元，將是半導體產業整合又一重大併購。

據了解，兩家公司正在討論一項併購協議，最快將在下周敲定，但也有部分人士表示，由於近期談判陷入僵局，無法保證能夠達成協議。

賽靈思為可編程微晶片龍頭公司，與標準晶片的不同在於生產後可重新編程，因此在快速原型製作和快速出現的技術中凸顯價值。目前賽靈思市值約260億美元，今年以來股價累計上漲約9%，略高於標普500指數7%的漲幅。

近年來，超微的數據中心處理器業務不斷成長，與長期在該領域居於主導地位的英特爾展開激烈競爭，而賽靈思的加入將使超微對抗競敵握有更多籌碼，並可望搶下電信、國防等市場更大版圖。

在疫情衝擊之下，宅經濟發威，帶動超微晶片的電腦、遊戲機和其他電子設備需求激增，超微第2季營收成長26%，獲利暴增逾4倍。今年以來，超微股價飆升89%，目前市值已超過1000億美元。

(中時新聞網)