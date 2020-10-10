廖奕琁在《浪漫輸給你》中飾演「賀明莉」，隨著劇情將進入尾聲，她從一開始的流氓姊姊，為搶奪集團董事長寶座，做出一連串如女魔頭般的冷血行徑，到後來變成發瘋神經女，當桀驁不馴的個性被消耗殆盡後，又成了想保護家人、拯救家族企業的俠女，與原本對立的弟弟張立昂聯手奪回家產，讓她感覺演出了好多角色，大喊：「非常過癮！」

劇中廖奕琁的媽媽蕭瑤重男輕女，甚至希望她可以替弟弟許孟哲頂罪，導致她內心強烈不公平感、卻又渴望家人的愛，造就她極力爭取的偏激個性。現實中廖奕琁有個小1歲的弟弟，父母對待姐弟非常公平，像是買玩具、禮物，爸媽一定買2份，做錯事懲罰也不會少，很難理解有長輩覺得女生不用受太多教育，家裡前要留給兒子出國唸書、女兒要幫兄弟付學費等。

廖奕琁說，只有一次覺得心理不平衡，是父母告訴她工作不要這麼拼，女生年紀到就該找適合對象，嫁人生子回歸家庭，她心想「難道女生就沒辦法獨自扛起事業嗎？」但知道父母只是疼惜女兒，也笑說因這件事，反倒覺得爸媽「重女輕男」。而和老公幸福美滿的廖奕琁，想要先有兒子，第二胎再生妹妹，因為自己是家中大姐，從小希望有哥哥照顧，對孩子不溺愛也不過分嚴厲，能像好友一樣無所不談。

(中時 )