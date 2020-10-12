台北地檢署偵辦67歲「少龍」徐浩城以宗教詐財騙色案，查出他廣設道場招攬信眾，還成立「仙女班」招收未交男友、無性經驗的年輕女信徒，徐對6名被害「仙女」，以靈修為名，與她們獨處，對她們舌吻、擁抱、襲胸、吸奶、舔下體、他曾叫1名女子趴在地上，舔她全身及下體，並試圖發生性關係，但無法勃起作罷，卻斥責對方陰氣、濁邪氣太重、無法與道主合而為一。

檢方調查發現，徐在猥褻女子前，還不斷詢問「有沒有感覺(指性慾)」、「你們就是我的新娘」，摸胸部是「幫你提升靈性」、「如果有機會要跟你做愛，把精液射給你是幫你提升的最快方式」，有被害女子在想起徐的這些言論時，忍不住落淚。

檢方查出，徐給「仙女」看「目蓮救母」影片，灌輸與他「靈修」可得道，否則會下地獄，把「仙女班」成員視為禁臠，對她們舌吻、舔下體、擁抱、襲胸吸奶等猥褻行為。

檢方查出，徐浩城向信徒宣稱將開啟招收「仙女班」之聖門，從信徒女兒中徵選年約2、30歲、未交過男友且無性經驗之女子加入「仙女」行列，致信徒紛紛攜女北上至台北道場，參加甄選，甚且將尚在求學階段之女兒送入「仙女班」。

徐並頒發「道宮宮女新生活規則」，作為「仙女班」內部規範，要求「仙女」必須力行「聖潔、臣服、引導…終生獻身為師父道主的新娘、全心全意為道主效勞工作，專心修道成為仙女」，且開示修成「仙女」理念：「仙女班僕女修道是由道主親自教導，因此有任何事情必須請示道主，勿自我觀念」、「成為道主新娘如果思親，而心中沒有道主，就會還凡等待輪迴，連家人無法修道成仙」，「必須順其自然時時等候道主召喚」。

徐還長期灌輸「仙女班」成員如果沒有修成「仙女」，死後將會「灰飛湮滅」、下地獄、受苦輪迴等，令「仙女班」成員因恐無法順利靈修，將來會下地獄輪迴，且恐影響家人修行等，而不敢違抗。

徐並嚴格控制「仙女班」成員之生活，要求「仙女」不思親、不思凡，即不得與家人、朋友聯繫，亦不得參與各項社團及聚會，徹底切斷「仙女」與外界之聯繫，且安排「仙女」進入太一公司任職，全面掌控「仙女」。

倘若有「仙女」有思念家人之情，即遭嚴厲訓斥、大聲責罵，並遭其他「仙女」側目，致「仙女」均不敢違抗，僅能以侍奉徐為重心，徐則趁此猥褻她們滿足性慾。

(中時 )