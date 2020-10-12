台東某高職高一游性學生上周三上午，被同班潘姓學生出拳毆打後腦，又飛砸木椅擊中游的額頭，游生到現在還不敢上學，他的父親控訴學校太冷血，而且至今等不到對方家長一句道歉與關心，將會提告到底，也要求教育部要重視校園霸凌問題。

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游生表示，自己從開學第一天就被班導分配到擦黑板， 其他同學則掃地、擦窗戶等，他曾跟班導反映能換其他人輪流做，班導答應會想辦法，上周三（7日）他不滿的當眾對班導說「為什麼又是我擦黑板，怎麼不換別人，好啦好啦，我去擦我去擦。」

游生說，可能他的口氣不好，讓同學認為他在嗆老師，所以當天第一節下課，他在教室外洗抹布時，潘生就來巴他頭，兩人就開始爭吵。進教室後因有老師在場，潘就嗆聲「你最好不要給我走出教室，不然你給我試試看」。

到了第二節下課時，游去隔壁班跟別人聊天，潘生就在教室外拿椅木條對游吼說「你以為有老師在，我就不敢打你嗎？你上課最好不要給我出教室，不要給我回我們班上，不然你給我試試看」。

游生回到教室時，潘就拿板擦丟他，他把板擦往外丟，潘隨後舉起椅子作勢要砸他，他很害怕，趕快走出教室，不敢再進去，潘就出來推他，還要把他拉進教室，他死命抓住窗台不進教室，潘就揮拳打他的後腦勺，把他眼鏡都打飛，他撿起眼鏡，潘又來推他，等他坐回座位時，潘拿椅子就丟過來，打中他額頭。

游生說，他現在很害怕再進教室，也很害怕上學，不知道該怎麼辦？

游生今天上午在父親及縣議員林參天陪同下舉行記者會，游父表示，至今等不到對方家長一句道歉與關心，他會提告到底，也要求教育部要重視校園霸凌問題，給孩子一個公道。

教育部台東縣學生校外生活輔導會表示，事發當天上午十一點學校就通報校外會啟動校安機制，教育部同步接獲訊息，校外會將協助學校加強學生心理輔導、品格教育；台東縣教育處也表示，高中雖不屬教育處督導管理，但都是台東的學子，會盡力協助學校善後。

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(中時 )