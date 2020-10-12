聯絡台南、嘉義的台17線北門五王大橋，因大橋西側河床出現大洞，危及橋梁安全，2018年開始改善工程，分東、西側改善橋面、護欄及橋墩，預計今年6月完工，但之前的橋墩保護工程複雜，又因河水沖刷位移，要先排除這些障礙物再做新橋墩，施工有難度，將延後到明年完工，全線通車還得再等等。

五王大橋是台17線連接嘉義布袋、台南北門以及台84線聯外的重要橋梁，且鄰近北門南鯤鯓代天府，進香期、農曆春節期間人車往來頻繁，因橋墩長時間被急水溪沖刷，下游河床出現大洞有安全疑慮，公路總局第五區養護工程處新營工務段前年辦理改善工程，以維護通行安全。

聯絡台南北門、嘉義布袋的台17線五王大橋，原定今年6月完工，但因橋梁施工難度高，當時橋墩基座處都有加強保護，又因河水沖刷位移，拆除需要時間，工期因此延長。（莊曜聰攝）

施工期間維持單側雙向通行，因車道狹小，請用路人多加注意。（莊曜聰攝）

工程內容包括橋梁中段橋墩、護欄和橋面改善，另外在中段重新施作7支墩柱，基樁最深處有50公尺深，除了換新墩柱外，老舊墩柱也會整修，原工程費3億7千多萬元，預計今年6月完工，施工期僅維持單側雙向通行，較為不便。

但目前工程還在進行，公路總局第五區處新營工務段段長沈瑞欽表示，拆除舊墩柱的施工難度比當初預期高，舊墩柱之前由公路總局、河川局施作基座保護，部分已沒入水中，還有位移情形，要先排除這些障礙物，施工多花上時間。

沈瑞欽說，橋梁西側的新墩柱已經完工，現在正施作東側新墩柱，預計工期要再延後，到明年6月才能完成，民眾行經時須注意安全，工程上造成不便，也請用路人多包涵。

(中時 )