1名網友今天用APP點了知名連鎖店的丼飯，竟吃到限量版牛五花抹布丼飯。(翻攝爆怨公社)

網友所吃的餐點來自新北市的一家連鎖知名丼飯店。(翻攝爆怨公社)

爆怨公社今天有1名網友爆料，他用APP點了知名丼飯專賣店的餐點，滿懷心喜的準備打開用餐，卻發現裡頭有一塊超大藍色抹布在飯盒裡，網友當下立即致電到製餐的蘆洲區的某分店投訴，然而電話卻是接到另一家位於古亭路段的分店，網友心有不甘，竟吃到限量版牛五花抹布丼飯，因此特別PO上網路來，希望能夠讓各位網友大大們評評理。

限量版牛五花抹布丼飯噁爛影片曝光 客人：美味的秘訣在這裡。(翻攝爆怨公社)

據了解，這名網友在今天晚上用APP點了外送，滿懷心喜的拿到丼飯餐點，不料飯盒打開一看，竟發現裡頭竟有1塊巨大抹布，似乎還有將它與飯攪拌過後的情形，點餐的網友不甘心點到地雷「限量版牛五花抹布丼飯」，立即打電話到製餐分店客訴，想不到接電話的工作人員，竟是另一家相隔遙遠的相同分店，羅生門的結果令此網友傻眼無語，網友只好尋求網路大大們的力量，希望能得到相關解決的方法。

從網友提供的抹布丼飯影片，可以看出上層的肉沒有遭到汙染，但拿開上層肉類部份，竟然看到底層的飯有1塊大抹布，而且還是使用已久的樣子，上頭還有黑黑的汙垢，讓多數網友大喊：有夠噁爛的！

網友紛紛回應，「丼飯送抹布」、「今晚我想來點…抹布定食套餐」、「抹布泡飯」；網友擔心員工怎麼了，「應該是員工想減少一點給客人」、「店員今天沒喝蠻牛」、「員工正在找這條抹布」；網友也表示，「美味的秘訣在這裡」、「買便當送抹布」、「好痕的配菜」；也網友認為加菜了，「抹布纖維質」、「吃過這家的兩次纖維質」、「抹布洗米」。

(中時新聞網)