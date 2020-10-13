蘇貞昌赴立法院施政報告備詢

批蘇揆逾越職務破壞體制 王世堅：霸道和能力不成正比

被譽為政壇扶龍王的北市議員王世堅，指行政院長蘇貞昌「逾越職務該講的話很多」，企圖心已不只是當閣揆。對此，蘇貞昌本人今被問到「你當總統的機會是不是蠻高的」？他並未否認，而是意有所指地說，「我們真的非常的忙，有時候沒注意到誰講了什麼」，「不過，謝謝各方關心指教」。

北市議員王世堅因為只要他選擇批判誰，被他點名的對象，仕途往往扶搖直上，如同踏上終南捷徑，從2008年嗆賭國民黨北市立委如果8席全上他就要跳海、2012年撂話蔡英文如果落選他就去高空彈跳，到2016年在議會與韓國瑜唇槍舌戰，一舉將韓國瑜推向高雄市長寶座，因而讓他贏得「政壇扶龍王」稱號。

行政院長蘇貞昌13日赴立法院施政報告。（姚志平攝）

被北市議員王世堅指稱想選總統的蘇貞昌，今天被問到「你當總統的機會是不是蠻高的？」他並未否認，並謝謝各方關心指教。（朱真楷攝）

昨天，王世堅在廣播專訪中，被問到蘇貞昌在2024年是否會選總統時，他表示，蘇貞昌有自信心、認為自己能力很強，「蘇貞昌踰越本身職務該講的話很多」，某種程度已破壞國家體制，行政院長應要聽總統、聽人民，但蘇的企圖已不只是當行政院長。

被王世堅點名企圖更上一層樓的蘇貞昌，今赴立院備詢前，被問到「王世堅說你不只想當閣揆，而是國家領袖，因為他是扶龍王，這樣你當總統的機會是不是蠻高的？」

對此，蘇貞昌並未否認，而是意有所指地說，「在蔡總統領導下，行政院的團隊上下一起努力護國保民，我們真的非常的忙，有時候已沒注意到誰講了什麼」。蘇貞昌還補充說，「不過，謝謝各方關心指教」。

(中時 )