中天新聞台面臨撤照，國民黨政策會專員呂謦煒在臉書指出，中天一旦被撤照，台灣媒體將全面綠化，民進黨專制獨裁又一步。

呂謦煒說，中天新聞台是否會被撤照， 10月26日的公聽會可能定生死。台灣美其名有新聞自由，但是一間新聞台的存在與否，卻是由民進黨決定。

他說，理論上NCC應該獨立自主，但NCC委員與主委組成幾乎都是親綠學者，民進黨透過立院多數強勢輾壓，早已將手伸進NCC，媒體只能噤若寒蟬， NCC變成髒CC！

呂謦煒指出，回想阿扁執政時期，TVBS「2100全民開講」節目直播揭弊，被民進黨視為眼中釘，趁有線電視換照之際大加修理，時任民進黨立委賴清德曾說「即便是將TVBS關掉，都應該是在所不惜」。時任新聞局長姚文智更違反亂紀，將TVBS的股權結構抹紅抹共。看來，不尊重新聞自由，是刻在民進黨骨子裡的DNA！

他指出，現在，民進黨或親綠的網軍與側翼，已經開始為中天撤照做輿論準備。民進黨將自身視為絕對的政治正確，將不同於自己的意見就打上親共親紅標籤，這次難道要不惜將中天關台以殺雞儆猴？

呂謦煒強調，民進黨在野時，說要百分之百的言論自由。民進黨執政後，只有力挺綠營、力挺政府的言論自由。民進黨人大概也忝不知恥，會說這就是「時空環境的改變」。如果中天真的被關台，象徵媒體全面綠化，言論全面綠化，非綠將被無情的宰制與打擊，這將是台灣邁向一黨獨大與專制獨裁的又一步。

(中時 )