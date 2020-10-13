有鱷魚出沒！有市民在市區曙光橋下拍到長約一米的怪魚，牙尖齒利身上佈滿鱗片，外型像極了鱷魚，照片po上社團臉書，引起網友的熱議，有人認為曙光橋美崙溪河域，常有釣客及晨運民眾出沒，一旦真是鱷魚，恐怕引來意外，花蓮縣府保林科從網友提供的照片比對，確認並非鱷魚，而是外來種俗稱「鱷魚火箭」的雀鱔科魚類，不過也呼籲民眾不要隨便放生，影響台灣魚種的生態。

晨運的花蓮市民，12日在曙光橋下拍到長約一米的怪魚，可能因為這幾天氣溫較高，怪魚似乎浮出水面上曬曬太陽，而怪魚體長約有一米，當天有不少人目睹這隻怪魚，目睹的市民稱，這隻怪魚有著像鱷魚的頭型和體型，如果放任長大，「鱷魚」可能會危及美崙溪釣客和兩側岸邊散步晨運的民眾，因此「鱷魚出沒」傳得沸沸揚揚。

花蓮縣農業處保林科員蔡南益表示，牠是俗稱鱷魚火箭的雀鱔科魚類，是一種比較原始的類群，也是熱門的觀賞魚類，體型可以長到3公尺，可能是民眾棄養所致，大家不必太擔心，牠不會咬人，但這類魚種屬於外來種，數量一多對生態會有危害，希望大家不要任意棄養，以避免破壞生態。

(中時 )