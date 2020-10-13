卓姓男子（中）被依毒品、槍砲等罪嫌送辦，複訊後遭收押。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

44歲卓姓男子家境富裕，父母在新北市新莊開設金屬加工廠，但他國中畢業後就不學好，10多年前染上毒癮多次被逮，甚至向製毒師學習以「古老手法」，用鼻炎感冒藥提煉麻黃素製造安非他命，雖然失敗，仍被警方破獲。近年他出獄繼續沈淪毒海，還學習改造槍械，北市警大安分局日前查緝他到案，在其工廠住處查獲槍械兵工廠，除有大批槍彈，還有毒品與150克TNT炸藥半成品，威力足以炸毀一輛轎車。

大安分局日前獲報，卓姓男子在新莊的工廠2樓住處，改造槍械並試槍擊發，槍聲大作嚇壞鄰居。警方11日持搜索票上門，果然查獲改造槍枝成品3支、半成品2支、震暴槍1支、子彈39枚與改槍工具一組。另有毒品海洛因13公克、安非他命45公克、安非他命部分半成品與18包摻毒咖啡包。

除槍彈與毒品外，警方還搜出約150克的TNT黑色炸藥半成品，及裝有引信的炸藥成品。警方估算，這些炸藥引爆，應可炸毀一輛汽車，極具破壞力。

警方調查，卓有多項毒品前科，10多年前開始接觸製毒師傅，嘗試以傳統的提煉麻黃素方式製造安非他命，北市警方2009年逮捕他時，他製毒失敗，僅扣到「黑水」等原料、半成品，最後依製毒未遂判刑入獄。

警方說，這些年製毒技術日新月異，卓可能又接觸新的製毒手法，與其他製毒師、毒梟接觸，並將觸角伸向改造槍械領域，研判是擔心毒品交易黑吃黑，才改槍擁槍自重，甚至上網自學製造TNT炸藥，因卓供詞避重就輕，詳細動機仍待進一步釐清。

警方日前搜索雖未查獲製毒工具、原料，卻有部分半成品，不符合一般毒蟲單純施用、販賣的習性，研判另有製毒場所，依毒品罪、槍砲等嫌移送新北檢收押後，刻擴大偵辦中。

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(中時 )