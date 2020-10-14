日前，有家長在臉書《爆廢公社》分享，就讀國小6年級的女兒被老師寫聯絡簿告狀：「偷帶手機到校，還以每人50元收取網路費給同學」，老師更寫下「你們家事做生意的嗎？小孩怎麼這麼精明？」引發網友熱議，貼文也被網友轉發至PTT，其中，一名男網友則分享國小時，班上女同學賣玩具的故事，讓不少人看了之後都表示這洋蔥太濃烈。

原PO於PTT分享，在他國小5年級時，班上轉來了一名女同學，轉學生的緣故，因此鮮少有同學主動與她互動，但就在某日開始，她每天都會帶Tomica小汽車賣他們，且是全新，一台才10元；一個月後她又改賣樂高玩具，同樣也是以10元出售。

原PO於PTT分享國小遇到的故事，讓不少人都淚灑銀幕。（圖／翻攝自PTT）

起初，有同學好奇為何她不賣Tomica小汽車了？她則表示爸爸要她別老是玩男生的玩具，大家也就沒多想，但也因此與她成為好朋友，不論是下課10分鐘、放學都會與她膩在一起。直至，大家發現她似乎跑不快，也比一般人容易喘，身體也有一個看似開刀的縫痕，這才知道她有先天性心臟病。

升上國三那年，突然接獲她離去的消息，國小同學因她而團聚，參加完所有公祭儀式後，到了她的家中參觀她的房間，都傻了！他們本以為她的房間應該會是充滿男生的玩具，映入眼簾的皆是女生的物品。姐姐這才解釋，因妹妹從小先天性疾病的關係，生性較於文靜，因此遭受同學霸凌而轉學，轉到了新學校後發現，她很喜歡的一名男同學很喜歡「火柴小汽車」，便要求爸媽帶她去買，本是要送給那名男同學，沒想到男同學卻付錢給她，誤打誤撞變成在學校賣玩具。

而這名女孩的父母家中是做「辦桌」，家境算不錯，而該名女同學曾被醫生說「活不到成年」，因此父母為了讓她開心，不惜一切！在場的所有人聽完後，都忍不住鼻酸，也讓底下不少網友淚灑螢幕表示「她喜歡你，而你卻付錢的故事」、「你幹嘛突然丟催淚彈啦」、「洋蔥好濃烈」。

(中時新聞網)