全球最大國際商務網絡BNI（Business Network International）看好屏東，由BNI高屏地區執行董事楊啟富、屏東區大使葉蒼憲、策展人黃耀寬與籌備會員群聯手推出「屏東商業論壇」。

商業論壇分別在10/29（四）、10/30（五）、10/31（六）與11/01（日）上午08：45～11：00在屏東市維多利亞會館舉辦，策劃「專業人士、農業藍海、數位行銷、二代接班」四大議題，並安排指標人物主講，預計每場吸引近百名屏東企業主與會。

「專業人士」議題，楊啟富說明，邀請危機處理專家劉家榮，分享輕鬆化解餐飲旅宿農業危機實例，以及任陞建築師事務所建築師蔡惠任，分析不動產創造新價值；信德永益會計師事務所所長吳杰蔚，解釋投資公司的妙用與風險，及登美牙醫診所院長翁崇文暢談擁有健康美麗人生的奧秘。

葉蒼憲解釋，「二代接班」議題，由藍色狂想紀韻霓、浴廁搗擺女王林嘉齡、全台唯一肉品外銷業者信功實業楊旻叡與日月星茶業公司葉力維，剖析二代如何承先啟後、發揮專業又能爭取上一代認同，並分享領導與被領導技巧，大談傳承與打造百年事業的甘苦與秘辛。

「農業藍海」議題，葉蒼憲強調，安排聯群生技董事長林先文闡述如何在農業生技找到商機，以及，把鳳梨從菜市場推到國際市場的永泉國際總經理張清泉，還有，年僅27歲、天生左手肘萎縮沒有前臂的詹翔欽，以檸檬茶包創業闖出一片天，同時，初壹茶品品牌經理鄭絜方透露，如何運用BNI國際網絡滿手外銷訂單。

策展人黃耀寬解釋，「數位行銷」議題，邀請百萬部落客姐妹淘甜美時光編輯Puma、樂天連續八年指定網頁設計廠商論騰資訊科技創辦人鄭義騰、知覺優格負責人蕭子翔與聚力多媒體執行長賴鼎中，剖析部落客行銷、如何從線下走到線上的虛實整合心法、21歲創業三年至今就營業額破億且開九家店實例、銷售心理學等。

BNI在全球74個國家地區共9,500多個分會中，擁有27萬多名成員，光2019年，會員彼此引薦就創造167億美元營業額。黃耀寬說明，BNI有感屏東從Line稻田彩繪、國慶煙火到全中運，整個屏東發光發熱，商業環境健康蓬勃，為肯定屏東與慶祝商人節，舉辦第一屆「屏東商業論壇」。

(工商 )