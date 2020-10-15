在平凡而又普通的生活中，我們身邊總是會出現一些好運氣的幸運兒，他們在人群中左右逢源，諸事順利。就讓我們來看看從10月底到年底，運勢翻紅，諸事順利的星座都有哪些吧。

▍1.金牛座

金牛座是慢條斯理的星座，在事業上，他們是出了名的老實穩重，兢兢業業，但是這種兢兢業業，並不是說他們墨守成規，不知變通。而是表示他們有著遠超一般人的耐性和決心，所做的每一件事情雖然是深思熟慮的過程，但是一旦下定決心來行動，就一定有把握贏。從這個起點開始，金牛座不僅能用自己腳踏實地的行動力，爭取好運，也能把穿衣和新鮮的觀點融入到生活和工作中。11月開始，金牛座又會有愛情方面的收穫。在感情上，金牛座的愛情也會來的相對一般星座晚，這是因為金牛座比較被動。11月，火星會帶給金牛座主動的能量，金牛座的人對感情總是顯得沒由來的堅持，他們認為，喜歡是一時的，但愛是一輩子的。所以一旦金牛座的人愛上別人，基本上就不可能再發生改變。12月沒有特別需要關注的星象，金牛座只要年底把握運勢，愛情事業便可雙豐收，諸事順利。所以從現在起，金牛座的朋友一定要好好把握機會。

▍2.天秤座

天秤座是十分注意個人形象的，簡而言之，就是愛美。也是一個非常害怕空虛孤獨的星座，他們也曾嘗試了解別人所說的「享受孤獨」，火星增強了天秤座的交際慾望憑藉著自己天生的外交本領，在各色人物之間左右周旋，如魚得水。11月，火星持續影響著天秤座的行動力。對天秤座來說，置身喧鬧的人群中可以讓他們忘記煩惱和憂愁。但也因此，他們的朋友覺得自己對他們並不重要，所以總是不能理解他們，在火星的影響下，天秤座乾脆利落，也足夠坦誠。如果能和朋友們坐下來好好談談，就能解開心結，收穫真正真心的朋友。搞定了人際關係，那麼2020年接下來的時間裡，天秤座也會過得很舒服。

▍3.白羊座

白羊座是很純真善良的星座，老天的厚愛在他們身上是格外明顯，家庭美滿，備受寵愛。因為能快速果斷的作出決定，行動力也很強，所以在突發狀況中會把握到機會。然而也許正因為他們對他人無論如何都懷抱善意，所以世界也總對他們報之以歌。10月白羊座運勢開了一個好頭，接下來的運勢會一路翻紅到2020年底。11月火星一直在關照著白羊座，增加白羊座的信心和樂觀精神。可能白羊會感覺到比較忙碌，但忙碌中也有一種充實感。白羊座的朋友運氣相比於之前是只強不弱，如果對未來還存有更美好的期望的話，實現的機率也是居高不下呢。

▍4.雙魚座

雙魚座是容易受到環境影響的星座，他們的意志是不堅定的，所以面對選擇總是不知覺的逃避，缺乏面對現實的勇氣。同時他們在感到沮喪時，會陷入自我消沉而不可自拔。可能在平時來講，這不是什麼好的性格特徵，但水星刑克天王星帶來的變化，應該選擇逃避的態度去面對，不做選擇或許是最好的選擇。幸運的是，這個10月，他們的生命中會出現一個對他們有利的支配者。這個支配者會幫助他們做出正確的選擇，讓他們擁有能夠諸事順利的好運。

▍5.天蠍座

天蠍座獨立自主，好強而又有魅力，這可以說是不可多得的優點。但有意思的是，世間萬物都是可以相互轉換的，人身上突出的優點，有時候也是缺點。10月中旬水星開始逆行，天蠍座獨立好強的特質就像是一道經緯分明的分割線，將他們與別人分開，讓別人無法接近。水逆的特殊時期，天蠍學會獨處，能避免惹上是非，外界環境複雜。在運勢的加持下，人們會學會認識真正的天蠍，並欣賞天蠍閃光的品質。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)