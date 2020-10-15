美國明尼蘇達州園藝教師吉恩格種出巨無霸南瓜「老虎王」，以2,350磅（約1,066公斤）奪下今年加州「半月灣」南瓜大賽冠軍。

美國明尼蘇達州園藝教師吉恩格種出巨無霸南瓜「老虎王」，以2,350磅（約1,066公斤）奪下今年加州「半月灣」南瓜大賽冠軍。

美國一名園藝教師每天為自己種在後院的南瓜澆水10次、施肥2次，最後種出一顆重達1,066公斤的霸王級南瓜，於12日贏得今年南瓜界「超級盃」冠軍。

綜合美聯社、明尼蘇達州第一大報《明星論壇報》（Star Tribune）報導，美國明尼蘇達州40歲園藝教師吉恩格（Travis Gienger）所種出的巨無霸南瓜「老虎王」（Tiger King），以2,350磅（約1,066公斤）奪下今年加州「半月灣」（Half Moon Bay）南瓜大賽冠軍。半月彎南瓜大賽素有南瓜界「超級盃」的美譽，獲勝的南瓜每一磅將可獲得7美元獎金，換句話說，吉恩格將可獲得16,450美元（約新台幣47萬元）獎金。

吉恩格是安諾卡技術學院（Anoka Technical College）的園藝學教授，他自青少年起就跟著父親一起種南瓜。過去這半年，由於美國新冠肺炎疫情爆發，他在家中的時間多了，他利用空閒時間種植南瓜，每天為「老虎王」澆水10次、施肥2次，就這樣種出霸王級南瓜。

吉恩格說，「老虎王」長最快的時候，每天可以長53磅（約24公斤）。不過當他準備啟程前往加州參賽前，他並沒有為「老虎王」量體重，希望給自己一點驚喜。

他後來和朋友一起開車，將「老虎王」運送到2,100英里外的半月灣。他說一路上都相當緊張，因為南瓜一旦稍微碰撞出裂痕，都會讓他失去比賽資格，他們是最後一組趕到比賽現場的參賽者，最後驚喜贏得比賽。

不過吉恩格的「老虎王」還只是這場有47年歷史的比賽中第2重的南瓜，2018年的冠軍南瓜一共超過2,500磅（約1,134公斤）。

目前世界上最重的南瓜是2016年巨無霸南瓜歐洲冠軍大賽（Giant Pumpkin European Championship）的冠軍，比利時農夫種出超過2,600磅（約1,179公斤）的南瓜。

(中時新聞網)