這名男業務在得知單親媽保單申請不過後，竟然開始擺爛不理，僅欠下的987元金額，也是單親媽在兩個月後自行要求償還。(爆料公社網友提供)

彰化有一名黃姓單親媽媽，接到一家知名人壽保險男業務的電話行銷，因業務嘴功了得，沒多久就被說服入坑儲蓄險，簽下1萬476元金額的保單，由於單親媽的薪資所得不高，只能選擇以分期方式付款，不料在8月份得知審核未過時，要求男業務將金額退還，男業務竟然愛理不理似的，將金額分兩次匯款，其中一次還是單親媽在兩個月後催促的，讓單親媽呼籲親朋好友，千萬要審選業務員，不要連個987元的台幣金額，都可以拖到兩個月才處理。

這名來自彰化的單親媽，於今年的6月底接到一通知名人壽男業務的儲蓄險推銷，單親媽起先完全沒有興趣，然而男業務嘴功實在聊得，經歷多次死纏爛打的電話行銷，成功的用話術說服單親媽，並買下金額10476的儲蓄險，由於單親媽薪資並不高，也有1位年幼兒子要撫養，單親媽提出分期方式來付款，無奈於8月底時，這家知名人壽公司寄來通知，說明單親媽資格不符，因此單親媽立即傳訊向男業務索回保費。

僅987元的金額，男業務竟然和單親媽多次爭吵不休。(爆料公社網友提供)

單親媽最後在兩個月主動要求償還987元，此名男業務還誇張的扣除超商傳真費，匯入900元給單親媽，讓人相當傻眼。(爆料公社網友提供)

男業務在1個禮拜後，雖然有金額匯回，但仍是欠下1000元不到的餘款，令單親媽不解的是，才只有987元的台幣，為何這位男業務可以拖到足足2個月之久，還無法匯款入單親媽的戶頭裡，直到單親媽在10月中旬時，才迫使男業務不甘願的還錢。單親媽也透露，這名男業務最後竟然還說：「我會把刻印章和7-11錢扣掉，轉900元給妳，不用再幹話我了！」。

這名男業務為了賣單親媽保單，還慫恿單親媽跟現任男友拿錢購買。(爆怨公社網友提供)

單親媽說明：「這名男業務在第一次匯款後，竟然還要求自己從彰化跑到台中來拿餘款987元，還特別說明自己有老婆、不會幹什麼壞事」。單親媽還表示，此名男業務在拉攏自己保單時，竟然還說出要自己跟男朋友拿錢來投保，讓單親媽聽的傻眼無比。

雖然單親媽後來也在《爆怨公社》分享此次鳥事，也呼籲親朋好友，千萬要審選業務員，不要連個987元的台幣金額，都可以拖到兩個月才處理。(爆怨公社網友提供)

雖然單親媽後來也在《爆怨公社》分享此次鳥事，單親媽仍是非常生氣，認為保險業務怎麼可以做到這樣，連個基本誠信都沒有，而且不知道是老天有眼，男業務欠下的餘款竟然987元，讓單親媽相當無奈，也呼籲親朋好友，千萬要審選業務員，不要連個987元的台幣金額，都可以拖到兩個月才處理。

看到單親媽PO文的網友紛紛表示，「他只知道要賺錢，其餘的他不負責，舉凡能賺錢的小到子宮大到外太空的他都要賺」、「這什麼爛業務」、「業務忘了沒有幫客戶入保金，9百多塊的保費，要他退回，還扣傳真費和印章的錢」；也有網友表示，「沒有投保成功，還分兩次退」、「我的保險員不會，甚至還先代墊」、「這可以跟保險公司直接客訴了吧」；網友還認為，「真的笑死，還倒扣客戶的理賠金是啥小」、「好的業務讓你暖心，爛的業務讓你操心！」、「妳直接換個合作的保險員算了，他講話太現實」。

(中時新聞網)