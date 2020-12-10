斜槓必看！Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業（圖／CAT提供）

斜槓必看！Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業

所謂「無斜槓不人生」，想必大家都曾嚮往斜槓工作者自由、多元，豐富多彩的無邊界人生吧。但斜槓前，有些事情你必須了解，身兼模特、DJ、餐廳主理人的Neill Wan分享：「想斜槓？『這個專業重點』超重要。」畢竟工欲善其事、必先利其器，今天就來看看，他如何靠腳上這雙CAT搞定專業的態度及配備，活出令人憧憬的跨界人生吧！

從各大知名品牌爭相合作的模特兒、舞台上受人注目的DJ，轉為Pizza店『小紐約』的主理人。談到如何成功斜槓，Neill認為最大的重點就在於「兩大專業」：包括專業的技能、和專業的配備。

斜槓必看！Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業（圖／CAT提供）

不要以為斜槓只要有興趣就能得到，他以自已的例子向我們證明：斜槓的生活方式需要用專業實力與100%的投入，才能在帶來收入的同時也帶來更充實的人生；而除了態度，在專業的配備上Neill也選擇了百搭、耐穿又富機能性的CAT工作靴。

當身份切回餐廳主理人，Neill凡事親力親為並分享：「從經營角度來看，你得接觸到很多層面的人，跟供應商、廚具等通路打好交道；而經手料理的部分，從一大早備料、製作麵團到完成Pizza，常常在充滿油煙及潮濕的廚房一站就是一整天，非常挑戰時間管理技能和專業度。」因此想要讓工作完美進行，一雙外型得體，同時能因應廚房環境，不怕濕、不怕滑倒、不怕久站的工作靴就很重要。

斜槓必看！Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業（圖／CAT提供）

為此，他也選擇來自美國的 CAT 作為餐廳工作時的代表鞋履，品牌秉承著製作大型機器的優良傳統，製造出的鞋款不只耐用堅固，更是舒適和功能性兼具，加上百搭低調的外型，也讓它成為餐飲業、廚房相關工作者最安定的後盾。

最後Neill也分享平日的穿搭秘訣，愛往戶外跑的個性、加上台灣潮濕容易下雨的天氣，一雙防水透氣靴絕對是必備單品。CAT棕色休閒靴不只保有工裝靴懷舊復古的外型，加上防水耐穿的特性，不論作為日常單品或戶外穿搭都很適合。

斜槓必看！Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業（圖／CAT提供）

最後必須說「You can’t make everyone happy, you are not Pizza」，就像小紐約牆上的這句話，儘管每個人的選擇不同，只要相信自己、並保持專業的態度往前走，就能建立自我風格，開拓屬於你的斜槓生活。

(中時 )