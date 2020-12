斜槓必看!Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業(圖/CAT提供)

斜槓必看!Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業

所謂「無斜槓不人生」,想必大家都曾嚮往斜槓工作者自由、多元,豐富多彩的無邊界人生吧。但斜槓前,有些事情你必須了解,身兼模特、DJ、餐廳主理人的Neill Wan分享:「想斜槓?『這個專業重點』超重要。」畢竟工欲善其事、必先利其器,今天就來看看,他如何靠腳上這雙CAT搞定專業的態度及配備,活出令人憧憬的跨界人生吧!

從各大知名品牌爭相合作的模特兒、舞台上受人注目的DJ,轉為Pizza店『小紐約』的主理人。談到如何成功斜槓,Neill認為最大的重點就在於「兩大專業」:包括專業的技能、和專業的配備。

斜槓必看!Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業(圖/CAT提供)

不要以為斜槓只要有興趣就能得到,他以自已的例子向我們證明:斜槓的生活方式需要用專業實力與100%的投入,才能在帶來收入的同時也帶來更充實的人生;而除了態度,在專業的配備上Neill也選擇了百搭、耐穿又富機能性的CAT工作靴。

當身份切回餐廳主理人,Neill凡事親力親為並分享:「從經營角度來看,你得接觸到很多層面的人,跟供應商、廚具等通路打好交道;而經手料理的部分,從一大早備料、製作麵團到完成Pizza,常常在充滿油煙及潮濕的廚房一站就是一整天,非常挑戰時間管理技能和專業度。」因此想要讓工作完美進行,一雙外型得體,同時能因應廚房環境,不怕濕、不怕滑倒、不怕久站的工作靴就很重要。

斜槓必看!Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業(圖/CAT提供)

為此,他也選擇來自美國的 CAT 作為餐廳工作時的代表鞋履,品牌秉承著製作大型機器的優良傳統,製造出的鞋款不只耐用堅固,更是舒適和功能性兼具,加上百搭低調的外型,也讓它成為餐飲業、廚房相關工作者最安定的後盾。

最後Neill也分享平日的穿搭秘訣,愛往戶外跑的個性、加上台灣潮濕容易下雨的天氣,一雙防水透氣靴絕對是必備單品。CAT棕色休閒靴不只保有工裝靴懷舊復古的外型,加上防水耐穿的特性,不論作為日常單品或戶外穿搭都很適合。

斜槓必看!Neill Wan靠CAT工作靴搞定兩大專業(圖/CAT提供)

最後必須說「You can’t make everyone happy, you are not Pizza」,就像小紐約牆上的這句話,儘管每個人的選擇不同,只要相信自己、並保持專業的態度往前走,就能建立自我風格,開拓屬於你的斜槓生活。

