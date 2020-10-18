2020羽球賽丹麥公開賽今天進入最後一天決賽日，重頭戲女單冠軍戰由兩位前世界球后西班牙馬琳（Carolina Marin）、日本奧原希望過招，兩局分數都很接近，最終奧原21比19、21比17將雙方生涯對戰追成各8勝8敗平手，這也是奧原繼2018年香港公開賽封后之後首座冠軍。

左手持拍的馬琳用大對角來逼奧原跑動，也嘗試組織不少攻勢，不過奧原雖然多數時間被動，努力防守守住不少分數，馬琳則是也出現不少失誤，第2局中後段奧原努力維持領先，並一度拉出5分領先氣勢，馬琳雖然救回2個冠軍點，不過最終還是奧原直落二結束這場歷時56分鐘的激戰。

稍早的女雙則是上演日本內戰，世界排名第2的福島由紀／廣田彩花，和世界排名第3的松本麻佑／永原和可那再度上演三局大戰，福島由紀／廣田彩花以21比10、16比21、21比18氣走學妹，也終止雙方對戰4連敗，生涯對戰上，松本麻佑／永原和可那以6勝5敗稍佔上風。

至於男雙決賽，英格蘭組合艾利斯（Marcus Ellis）／蘭奎吉（Chris Langridge）20比22、21比17、21比18氣走俄羅斯組合伊凡諾夫（Vladimir Ivanov）／索佐諾夫（Ivan Sozonov），愛麗絲／蘭奎吉不但結束對戰4連敗，也是生涯首度取勝伊凡諾夫／索佐諾夫。

(中時 )