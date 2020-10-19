屏東曾發生過一件18歲少年性騷擾女員工案件。這名少年主要在屏東一家早餐店工作，因分店人手不夠被調來支援，然而少年某日在員工宿舍見到1名女員工熟睡，竟色心大發將自己雙腿，直接跨在女員工身上對她加以染指性侵，全案經屏東地院審理後，判決少年一審依強制性交罪，判處有期徒刑3年2月。

這名18歲少年主要在屏東一家早餐店工作，少年因工作緣故而與女員工認識，然而少年某日見到女員工宿舍內熟睡竟色心大發，偷溜入女員工房內，趁著睡著無意識時，將自己雙腿跨坐在她身上，強行摸她雪乳，還施展金手指下探漆黑三角洲地帶。

有可能少年太過興奮沒有拿捏好力道，將女員工吵醒起來，女員工驚覺有人壓在自己身上，奮力抵抗向將少年推開，但少年被逼急了，反倒將雙腿夾緊，更將自己的壓身面積擴大硬上，所幸女員工後續逃離魔爪，立即打電話向其他同事求救通知警方，才將兇嫌逮捕歸案。

法院審理時，法官認為少年與女同事只是工作夥伴關係，但少年為了自己的慾望，竟然硬上女員工，導致造成女同事的身心傷害，法官也基於少年主動坦承犯案，全案依強制性交罪，判處有期徒刑3年2月。

(中時新聞網)