常聽人家說空腹時不適合逛超市、喝酒、討論事情、做重量訓練……。但有時候空腹做事也是會有健康好處的。空腹時逛超市可能會多買很多不必要的食物，空腹喝酒更容易醉，又傷腸胃。也有研究發現，伴侶在空腹時討論事情，更容易情緒失控，血糖越低，易怒指數越高。

但有時候，空腹也是有健康益處的。

1.空腹適合做決策

烏特勒支大學研究者德芮德（Denise de Ridder）和她的同僚在《公共科學圖書館（PLOS One）》期刊中指出，飢餓是一種激烈的情緒（hot state），它能使人較仰賴直覺，不會想太多，反而能做出聰明的決定。

研究結果發現，當面對風險決策時，空腹的受試者做出有利選擇的機率為50％，飽餐一頓的受試者則只有40％。有趣的是，比起有飽足感的受試者，空腹者並不會為了滿足需求，而做出高風險的選擇；反而空腹者評估風險的能力得分較高。

運動能消耗能量，但如果是經過一整夜禁食後再運動，消耗的能量會有更大部分是來自脂肪。(圖／pixabay)

2.空腹做運動有助燃脂

英國諾桑比亞大學一項研究指出，早餐前去運動反而能燃燒較多脂肪。研究主持者岡札拉斯（Javier Gonzalez）解釋，運動能消耗能量，但如果是經過一整夜禁食後再運動，消耗的能量會有更大部分是來自脂肪。

但是也要注意，空腹運動有可能會影響運動表現。而且《肌力與體能訓練期刊（Strength and Conditioning Journal）》報告指出，空腹運動可能會降低運動強度，燃燒的總卡路里也較少，甚至肌肉量也可能流失較多。

3.空腹有助學習

耶魯醫學院（Yale Schoole of Medicine）2006年的報告提到，飢餓反而有助學習。研究員解釋，並非飢餓感讓學生更專注，而是空腹時產生的荷爾蒙能提升大腦作用，特別是空間感與記憶力。

研究者霍爾伐（Dr. Tomas L. Horvas）經由研究結果建議，學生早餐不應吃得太飽，以免影響上午的學習成效。研究更進一步認為肥胖與學習表現變差有關聯性，但還需進一步研究證實。

4.空腹適合親密行為

古人說：「飽暖思淫慾。」但研究卻發現，吃飽飽對男性的床上表現無法達到加分的效果。消化是很需要能量及血流，所以當男性吃完大餐後，血液會流向腸胃，而無法到達那個重要部位。

當然，也不是說吃飽後無法勃起，但如果空腹的話，可能勃起的效果會更好，持久力也更佳。

對女性而言也是；吃太飽、腹脹都可能會影響性慾。所以，如果晚上想有個浪漫夜，最好等晚餐消化完一陣子之後再來計劃。

5.空腹睡覺睡得好

相信大家都有這種經驗，吃得飽飽的很難入眠。的確，當我們睡覺時身體的運動降到很低，因此如果肚子飽飽時上床睡覺，容易囤積過多脂肪，而無法轉化成能量消耗掉。除此之外，吃太飽上床也容易產生消化問題。

不過德州大學MD安德森癌症中心的臨床營養師瑪克森則說道，如果太餓、血糖太低，隔天早上容易變得遲緩，而且更容易賴床、起不來。所以睡覺前吃點小點心、宵夜是無傷大雅，只要不要吃太撐就好。

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(中時新聞網)