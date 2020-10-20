市售各種保健食品，有時候成分相同，價差卻相當驚人，以魚油來說，不同賣場、通路所販售的價格可以從7百元到近3千元。「微笑藥師」指出，因為每個保健食品的成本不盡相同，買貴不一定是最好，但便宜的商品更要仔細選購。在注重時安的年代，最好仔細挑選有標示「濃度」的保健食品，才能避免成為冤大頭，原本想吃得健康卻只傷了荷包。

微笑藥師在個人部落格中表示，有民眾詢問為何市售保健食品價差甚高，擔心是黑心商人哄抬物價。但他解釋，除了大品牌外，各類保健食品毛利都抓得接近，不過各個商品的製作成本還要考慮，行銷、通路等因素，這些變數都會造成很大差距。

以魚油來說，大賣場魚油與專業門市或藥局所販售魚油的售價可說天差地遠，價格範圍能從一瓶60粒膠囊700元至3000元。微笑藥師指出，明明都是Omega-3含量50%的魚油，它的來源、製程及製造廠的規模、魚油的新鮮度、雜質含量及驗證等級都是變數，尤其是愈高規格的認證，更會吃掉不少製作成本。

如果說便宜的保健食品不太可靠，但價格昂貴的保健食品，也不能說就是品質保證，消費者更必須釐清價格貴的原因。微笑藥師建議，選購保健食品時最好從「有效成分濃度」標示來判斷。微笑藥師指出，許多人購買葉黃素，想改善眼部疲勞，但有些商品內容物只標示主要成分（金盞花），卻沒有辦法得知所含葉黃素多寡，造成讓消費者無法判斷。所以在選購保健食品時，謹記商品要有明顯的濃度標示，例如：金盞花萃取物（含葉黃素XX毫克，或葉黃素20%），魚油 200毫克（Omega-3含量60毫克，或Omega-3含量30%），才是最好的保健食品挑選方法。

微笑藥師表示，其實所有保健食品的價格沒有絕對，都是相對的。在選購時，千萬不要因為價格的高低來判斷產品的好壞。最好在購買前先仔細詢問產品的相對價值，了解商品貴在哪裡，除了看懂成分標示外，更重要的是，要清楚該保健食品是否符合自己目前的需求。

(中時新聞網)