如果遇到喜歡的人，還是用「認真就輸了」這種心態，小心最後自己怎麼輸得都搞不清楚。只有認真的人，才值得被認真的對待，尤其是在一段感情裡。這些星座每一次戀愛都超級認真，永遠不會丟掉熱情和真誠。

▍1.巨蟹座

巨蟹座談戀愛絕不馬虎，而且絕對是感情中付出較多的那一方。一談戀愛巨蟹們就會忍不住想很多，比如兩人才剛牽手就已經想好第二個孩子叫什麼名字了。都說巨蟹座溫柔，其實巨蟹座的溫柔是在戀愛中被激發出來的。喜歡一個人就想努力對他好，這是巨蟹座的本能。開始一段戀愛就想全心全意的投入，這是巨蟹座最可愛的地方。

▍2.金牛座

老實說，金牛座談起戀愛來有點像個憨憨，不懂耍手段，不會花言巧語，更不懂如何搞花樣。他們談戀愛，不走歪路，立刻就獻上真心，帶著一百分的誠意和想要長久走下去的決心。跟金牛談戀愛的那種幸福感，通常是後知後覺的。很多人在跟金牛在分手後或結婚後，再去回想戀愛中的點滴，會驚訝地發現原來金牛們默默做了那麼多事情。因為金牛對於戀愛的認真，就藏在他們星星點點溫柔的妥協裡。

▍3.處女座

幹什麼都比別人認真的處女座，戀愛也不例外。處女們談戀愛很少抱著玩玩而已的心態，對於他們而已，談戀愛必須要在合適的時機遇到合適且值得的人。何況談戀愛需要投入那麼多時間和精力。不認真？那我談戀愛幹嘛？認真過頭的處女座，一談戀愛就容易變得杞人憂天。總是提前擔心還沒有發生的事情，「如果同居的話會不會觸發很多矛盾？」「他對我是認真的嗎？會喜歡我多久呢？」小聲提醒：這樣會有點累哦。

▍4.天蠍座

嘴硬的天蠍通常是不願意承認自己對一段感情有多麼投入的。因為讓他們徹底去信任和依賴一個人太難了。這艱難的過程，只有他們自己才知道。他們對於戀愛的認真體現在，在戀情影響下變幻莫測的情緒。蠍子們很容易因為對方準備的一個驚喜而心花怒放，連續好幾天心情都爽到起飛，也會因為一次誤會或爭吵吃不下飯睡不好覺。看似高冷不好接近的天蠍，在戀愛中卻是個每一個微小細節都非常在意的小傻子。

▍5.摩羯座

責任感超強的摩羯座談起戀愛也一樣責任心爆棚。只談戀愛不考慮未來？NONONO，這對摩羯來說太草率了。摩羯座雖然心裡裝著一堆事不往外倒，但是卻能夠讓你百分百感受到他們的誠懇和愛意，這也是為什麼跟摩羯座在一起安全感十足的原因。摩羯座談戀愛認真還體現在對伴侶的挑選上，他們很少一時腦熱就選擇一個人、開始一段戀情。如果你被摩羯座選中了，那恭喜你，他不僅喜歡你，還想要永遠跟你在一起。

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(中時新聞網)