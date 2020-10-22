新北市中和區景平路與連城路口，發生自來水管破裂與瓦斯管線外洩，道路管制中。（圖／摘自新北交通族臉書）

新北市消防局今（22日）上午11時許獲報，中和區景平路與連城路口發生自來水管破裂與瓦斯管線外洩，隨即派出6車16人前往現場灑水降溫，並通知瓦斯公司尋找瓦斯洩漏點，目前已封閉管制。就怕高雄氣爆事件重演，網友直呼恐怖，尤其下班尖峰時段一定會大塞車，但也有人好奇，怎麼都沒看見新北市長侯友宜出面說明。

根據新北市政府交通局交控中心資料顯示，目前封閉4路口：景平路+泰和街、連城路+中和路、中山路+景平路、連城路+安邦街，提醒用路人盡量別走華中橋，並配合現場警方指揮疏導或改道行駛，預計23日凌晨結束管制。

PTT網友表示，「交通量超大的一條路」「下班那邊要塞爆了」，有人回報即時路況，「目前連城景平車輛全部繞道板南連城，多塞30分鐘」「剛經過真的是*你娘塞爆，等等下班時間精彩了」「X我被塞在路上」。

不過，從早上消防局獲報到晚間6時許，侯友宜都未出面說明，也讓網友好奇「侯友宜人呢？」並說「這要發生高雄早就罵到爆了再加500篇，新北市沒事啦」「如果發生在高雄大概五分鐘爆文」。

中和區景平路與連城路口，發生自來水管破裂與瓦斯管線外洩，網友問：侯友宜人呢？（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)