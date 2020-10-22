俄羅斯國防控制中心( National Defense Control Center )表示，，俄羅斯的MiG-31、Su-35戰鬥機，曾在白令海上攔截了美國空軍的B-1B戰略轟炸機，與他們伴飛了一段時間，直到遠離俄羅斯邊界。

報導稱，MiG-31與Su-35一起擔任俄國遠東空域的防務。圖片中的是MiG-31與Su-27。(圖/俄羅斯空軍)

防衛部落格(Defense Blog)報導，據俄國軍方的說法，攔截事件發生在10月21日，俄羅斯雷達基地偵察到2架大型的美國軍機接近白令海峽的中立水域，立即派出戰機前去查看，目視到1架B-1B轟炸機，以及1架KC-135空中加油機。

這段俄美軍機的遭遇過程，俄方的戰機飛行員以手持式攝影機給記錄下來。

Сопровождение B-1В ВВС США российскими самолетами над Беринговым морем

俄國國防部在YouTube頻道上：「在東部軍區執勤的防空部隊，派出MiG-31攔截機和Su-35戰鬥機，在白令海上空，跟隊了2架美國空軍飛機，其中一架是B-1B戰略轟炸機。」

國防控制中心說，美軍飛機之後遠離俄羅斯邊界，俄戰機也就返回基地，雙方都遵守了中立領空的國際規則。

白令海位在北極圈，是亞洲與北美洲最接近的地方，一側是俄羅斯楚奇科自治共和國，另一側是美國阿拉斯加州，因此也是美國與俄羅斯最接近的地方。在冷戰時期，美國與蘇聯都在防範對方從此區域發動襲擊，要是派出轟炸機就顯得特別敏感。美軍的B-1B在過去不常在此處巡弋。

(中時新聞網)