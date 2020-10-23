短短四天我國就暴增13起境外移入個案，秋冬疫情要來了，提醒民眾要戴緊口罩，許多人超級期待的「中衛姐姐蕾絲款口罩」也將於明早10時30分在7-11超商開賣，全台限定11家門市可購買，各大通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。
●全聯福利中心
今（23日）開賣「康乃馨萬聖節款的兒童醫用口罩」，每盒30片，售價360元，買了還送720點的點數。
●7-Eleven
明（24日）早上10時30分開賣「中衛x謝金燕聯名口罩」，每盒10片，售價199元，全台限定11家門市販售，每人限購一盒，不得代排或預留，也不能用物品佔位排隊。
●康是美
明（24日）早上11時開賣中衛口罩，成人部分有薰衣草紫、酷黑、單寧牛仔可選擇；兒童款式則有潮橘、軍綠迷彩、單寧牛仔可選購。
●大樹藥局
明（24日）晚上7點開賣萊潔成人醫用口罩，每盒50片399元，有蜜粉黃、軍墨綠、和曜石黑可選購，每人每日限購一盒。
●小三美日
官網上有販售親親JIUJIU的萬聖節成人口罩，共三個花色可選擇，每包10入199元，但民眾須注意，此款並不是醫療用口罩。
(中時新聞網)
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