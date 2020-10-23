日本航空自衛隊證實，青森縣三澤基地的2架F-35A與長崎縣美海軍佐世保基地的兩棲突擊艦「美利堅號」(LHA 6)，20日於太平洋上空舉行聯合操演。過去空自的F-35A曾與美陸戰隊的F-35B進行共同訓練，此番則是F-35A首次與美海軍展開聯合演習。

「美利堅號」新聞稿指出，駐日美軍與空自的F-35A實施整合空中防衛作戰。其目的是為了提升美國遠征打擊支隊和空自的戰術熟練程度、殺傷力與作業互通性。相較之下，空自聲明稿僅輕描淡寫的表示演訓目的在於「提高日美共同應對能力與部隊技能」。

美軍表示，美日同盟在過去60年來一直是印度─太平洋地區穩定與安全的基礎。美國的全球盟友中，沒有任何一個國家比日本來得強大。美日兩國每次的共同訓練，都能改善彼此作業互通性與強化雙方聯合整合能力。

美軍強調，未來美日同盟會持續扮演印太和平穩定基石的角色。透過F-35A先進戰術演練與演習流程，可確保美日防空與制海權。

美軍還表示，這次參與操演的船艦為有史以來最先進的科技產物。「美利堅號」為美國第5代兩棲突擊平台，其與第5代戰機F-35的搭配能大幅提升彼此能力。美方會透過前進部署整合日方所擁有的先進能力。美軍已認識到日方的重要性，會彼此合作維護區域的和平與穩定。

日空自則表示，聯合演訓隊日本而言為非常重要的機會。與其他國家海軍的演訓，是改善作業互通性與聯合作戰能力的關鍵。美日會在印太區定期演訓，以維護雙方對區域穩定與印太自由開放的承諾。

(中時新聞網)