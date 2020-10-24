在美國大選進入倒數計時之際，白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）以中文發表演說稱，坦率直言對抗中共的外交政策，可能成為川普總統最具標誌性的外交遺產。要以對等與坦誠來面對中共的統戰策略，對等是植根於公平和威懾的概念，坦率的概念則是誠實和公開，在民主制度底下是最安全的。

熟稔中文的白宮副國家安全顧問博明周五在英國智庫「政策交換」（Policy Exchange）舉行的視頻會議上以《貴在坦誠》為題發表中文演說。他讚揚前總統雷根的那句名言「戈巴契夫先生，推倒這堵牆」是坦率的範例。

博明說，「坦率」形成了「針對中國的新共識」，不僅是美國民主共和兩黨的共識，也成為越來越多歐洲和印太地區盟友們的共識。

他指出，世界上「沒有任何政權比中共更有能力影響他國政策，以及國外民眾的認知和選擇」。從歷史上看，中共取得政權「並非完全得力於軍事戰鬥力，而是借助於對敵人的滲透和操弄」，這正是今天中共領導人狠抓統戰工作的原因，其統戰的主要特徵就是「不透明」。

博明說，中共統戰部的工作目標是「搜集他國情報，對海外居民施加影響」，因此，統戰幹部是集情報、宣傳和心理誘導於一身的通才。統戰要收集大量資料，建立數百萬人檔案，例如深圳振華資料資訊科技公司的檔案囊括了幾乎世界所有國家，該公司首席執行官稱之為「攻心戰」，這是傳統列寧主義跟強大的數字監控工具結合的宏大部署。

博明表示，利用高科技大資料監控的最終目的，是通過軟硬兼施，使得個人選擇甚至國家政策陷入某種有利於北京為所欲為的狀態，讓人既軟弱又恐懼。統戰在宣傳上有兩個不變的主題：「未來是屬於我們的，你越早配合越好」，同時還有「我們跟你們沒什麼不同，別擔心。」這是歷史上所有列寧主義運動宣傳的核心。

博明說，針對中共的統戰攻心戰，川普政府確立了2個原則：對等和坦誠，「對等非常簡單，如果他國損害我國利益，我將以彼之道還之彼身，這是防禦性策略，植根於公平和威懾的概念；坦率的概念是當大家誠實地和公開地談論朋友、對手和自己時，民主制度是最安全的。

他指出，「把講真話當成挑釁，是獨裁者禁止民主國家發言的手段，經常能夠得逞。」當自由的人民停止向對手說真話時，其實就是欺騙自己，實際上坦誠布公就是通過減少戰略誤判以促進和平。

博明還說，如果正確辨別邪惡，使之無所遁形，就會發現邪惡其實是脆弱的，甚至是虛張聲勢的，讓邪惡暴露於光天化日之下，貼上標籤，能使人免受誘惑，擺脫恐懼。他引述好友多蘭（Tony Dolan）的話做總結：「制度性的邪惡有著根本性的矛盾，它同時可以強大無比卻又脆弱不堪，因此它那侵略本性終將導致自我毀滅。

(中時新聞網)