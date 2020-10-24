統一獅今晚以3比2擊敗中信兄弟，確定奪得2020年下半季冠軍，將與上半季冠軍中信兄弟進行台灣大賽，賽程出爐，將從10月31日開打，而兄弟因為全年勝率第一，因此握有G1、G2、G6、G7共4場主場優勢。

台灣大賽組合確定是中信兄弟對上統一獅，預計將從10月31開打到11月8日結束，主場採2、3、2制，其中11月2日、6日為移動補賽日，前2戰10月31日、11月1日在洲際球場進行，G3、G4、G5分別是11月3、4、5日，都在台南球場進行，G6、G7回到洲際球場，分別在11月7、8日，其中G5到G7皆是有必要才進行。

歷年來台灣大賽共有4次是傳統的獅象大戰，1993年、2001年最後都是兄弟象拿冠軍，不過2008、2009是統一獅達成連霸，中信接手兄弟後尚未拿過總冠軍，尤其6年5度打進總冠軍賽都苦吞亞軍，今年鹿死誰手還不知。

台灣大賽賽程。（中職提供）

(中時 )