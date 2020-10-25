iPhone每出新機便引發不少話題，不管功能與否，總會有果粉買單。日前，有一名網友於臉書指出，女友覺得「蘋果手機很爛」，他進一步詢問原因之後，卻讓他笑到不能自我，就連網友看了也忍不住哈哈大笑。

一名男網友於《爆怨2公社》開頭就以「蘋果手機很爛」報怨，手機使用久而壽終正寢，不得不買支新機，但卻又因為工作性質怕摔壞新手機，而將新機與女友交換，自己女友舊機。睡前，兩人邊看電視邊聊天的同時，他隨口詢問：「新手機有什麼差別嗎？」女友回應因少了Home鍵，且開啟螢幕也由指紋辨識轉為臉部辨識，一時間仍無法適應。

廣告期間，他不斷地聽到女友不耐煩地嘖嘖聲，轉頭見女友不斷地盯著未解鎖的螢幕，他忍不住問：「你幹嘛？」豈知，女友卻回「卸妝後一直辨識失敗」，還不斷重複說了3次，讓他笑到「每丁每當」。

網友看完後則問「你po這個會被另一半發現嗎？」、「意思是化妝技巧很棒」、「這個好笑，連蘋果也無法分辨的易容術」、「不錯，你當做交到兩個女友」、「對不起...我笑出來了」、「你必須發表不自殺宣言」、「樓主還安然無恙嗎？」

(中時新聞網)