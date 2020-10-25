（普訊創投董座柯文昌（右）、台哥大董座蔡明忠攜手在池上推動地方創生計畫。圖／邱莉玲）

2020池上秋收稻穗藝術節風光落幕，創下12年以來兩項紀錄，兩天6組來賓金曲陣容演出規模最盛大，以及座上賓含金量最高，台哥大董座蔡明忠夫婦、和碩董座童子賢等企業家出席，據稱，身價千億的蔡明忠夫婦是搭專機首度參與。

臺東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會與行政院農委會水土保持局共同主辦的2020池上秋收稻穗藝術節，24、25日在池上鄉萬安社區天堂路稻田區開演。池上鄉公所粗估，短短三天湧入上萬人潮。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，希望來到池上的觀眾都能感受到池上是全世界獨特的小鄉；台哥大董座蔡明忠表示，首次來池上體驗池上秋收稻穗藝術節很High，在地的文創最可愛，許多人以前對池上的印象只知道米，其實還有美麗景緻。

今年秋收稻穗藝術節由知名經紀兼製作人陳鎮川操刀，2天共邀桑布伊、盧廣仲、張震嶽、艾怡良、A-Lin、茄子蛋等6組金曲歌手接力嗨唱，每場吸引逾2千人觀賞，包括綜藝大姊大張小燕及歌后貴婦張清芳，台上台下堪稱金曲、金鐘得主大會串。

為了讓更多無法親臨現場人，也能分享池上追求天地人平衡共好的生活價值、欣賞池上秋收稻穗藝術節的演出，台視全程錄影，於11/7、11/14在台視播出。

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