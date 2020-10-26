大聯盟世界大賽第5戰今（26）日繼續進行，道奇隊打者利用光芒隊先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）一開始不穩定，前兩局便攻下3分奠定勝基。道奇先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）主投5.2局失2分，加上牛棚有效壓制對方打擊，終場以4比2力克光芒，系列賽取得3勝2敗開始聽牌，柯蕭拿下勝投。

這場比賽道奇隊在1局上就發動攻勢，首棒貝茲（Mookie Betts）擊出二壘安打，接著席格（Corey Seager）一壘安打，護送貝茲回本壘得分。光芒先發投手葛拉斯諾控球不理想，席格利用2次暴投跑上三壘，再靠貝林傑（Cody Bellinger）的內野安打得分，道奇2比0領先。2局上道奇攻勢再起，彼德生（Joc Pederson）揮出陽春全壘打，3比0領先。

道奇隊孟西（左）5局下陽春全壘打，打進第4分。（美聯社）

落後的光芒隊在3局下開始反攻，凱麥爾（Kevin Kiermaier）擊出內野安打，狄亞茲（Yandy Diaz）右外野三壘安打送回凱麥爾。接著光芒打線最可怕的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）補上一壘打，光芒追成2比3只落後1分。不過柯蕭隨即穩定下來三振布蘭登羅（Brandon Lowe），捕手巴恩斯（Austin Barnes）也阻殺盜向二壘的阿羅薩雷納，結束這半局攻勢。

4局下光芒隊攻勢又起，馬格特（Manuel Margot）獲四壞球上壘，隨即盜壘成功，加上二壘手泰勒（Chris Taylor）漏接而進佔三壘。無人出局一、三壘有人柯蕭沉著應戰，先用內野飛球接殺、三振抓下2個出局數，馬格特突然發動盜壘，但被阻殺在本壘前，柯蕭成功脫困。

5局上道奇隊孟西（Max Muncy）在2人出局滿球數時，逮中一顆99哩偏高速球打成右外野陽春全壘打，比數變成4比2，道奇領先2分。柯蕭渡過前一局的危機後，第5局連續解決3名打者，包括2次三振，使其季後賽三振數累計達206K，超越韋藍德（Justin Verlander）成為大聯盟第一人。

光芒隊先發投手葛拉斯諾投完5局退場，牛棚啟動，由盧普（Aaron Loup）、卡斯提歐（Diego Castillo））等人上場接力，守住後面4局。而柯蕭投到6局下2人出局面對馬格特時，道奇隊總教練羅伯茲（David Roberts）突然上場換投，由梅伊（Dustin May）接替，避免再被馬格特上壘，梅伊果然投出三振。而且雙方牛棚接手後表現均佳，未再失分，把比數凍結在4比2至比賽結束。

總計柯蕭投5.2局，被擊出5支安打，送出6K，有2次四壞球，失2分都是自責分，拿下系列賽第2勝。葛拉斯諾先發5局，被擊出6支安打，包括2轟，送出7K，有3次四壞球，失4分都是自責分，吞下系列賽第2敗。

(中時 )