男子落水後雙手攀住水門，幸遭消防人員救起。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

鄭姓男子26日清晨5時許酒後到台中港看人釣魚，由於當時天色昏暗，不小心掉到排水渠內，他雙手攀著水門載浮載沈喊救命，直到6時許被人發現頻喊叫「不要放手，要撐住啊！」台中港消防隊獲報後馳援，才結束一場驚魂記。

台中港務消防隊表示，今天清晨6時27分獲報指稱，在台電出水口南北堤間的排水渠有民眾落海，共派遣西碼頭及南堤分隊共4車10人趕往現場搶救。

消防人員抵達後發現，37歲鄭男雙手死命攀著水門載浮載沈喊救命，情況十分危急，趕緊丟出救生圈，再用吊車將他吊掛上岸，鄭男獲救後一臉驚恐。

鄭男說，他清晨5時許酒後到台中港台電出水口排水渠看人釣魚，由於天色未亮，一不小心掉到排水渠內，他雙手死命攀著水門，但附近沒有人，直到6時十許有釣客發現他，大叫「不要放手，要撐住啊！」就這樣撐了近1小時之久，所幸被救起，歷經一場驚魂記。

台中港務消防隊呼籲，台中港台電出水口排水渠水域較深，水流又急湍，岸邊設有危險告示牌，請民眾切勿忽視水深危險性，前往釣魚要小心注意安全，以免發生危險。

(中時 )