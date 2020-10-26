不少人拿到駕照後第一件事，就是開車上路，而有不少新手駕駛則會在車子的後方張貼標示，提醒後方車輛「新手上路」。日前，有一名駕駛為了練車，於車子後方貼上「新手學開車請見諒謝謝您」，被後方的民眾直擊將其拍下貼上網，笑道「適合臉車的好天氣」，許多網友看了也表示「真好，才新手就接第一張罰單，已羨慕。」

民眾將畫面貼上臉書社團《重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心》，原PO表示事發地於新北市萬里中山路二段，疑似是新手上路，而在車子正後方以大張的白紙寫下「新手學開車請見諒謝謝您」，卻沒想到已將車牌整個遮蔽至無法辨識，讓原PO忍不住笑「適合臉車的好天氣」。

不少民眾會在車後方加「新手上路」警語，但這名車主卻將車牌全遮掩，完全無法辨識。（圖／翻攝自臉書）

不少網友看了也笑了：「馬上叫警察，要學去駕訓班學，不要開私家車上路害人」、「先檢舉再說」、「先用罰單教他不能遮車牌阿」、「遮牌絕對不是新手」、「轄區警方並無接獲民眾檢舉」；更有網友替駕駛解讀「白話文就是我隨時會暴衝，看到我閃遠一點，被撞就是你活該。」

轄區警方並無接獲民眾檢舉，但該駕駛行為已經違反道路交通管理處罰條例第13條第1項第1款「損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號」，可處2400元至4800元罰鍰。

(中時新聞網)