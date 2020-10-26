美陸戰隊23日宣布，繼2017年1月接收首批前進部署的F-35B戰機之後，駐紮於日本岩國的第12陸戰隊航空大隊(Marine Aircraft Group 12, MAG 12)16日再添1支F-35B戰鬥機中隊。這是美陸戰隊在印太區的第2支F-35B5中隊，而MAG 12也是駐外美軍唯一擁有2支永久駐紮F-35B中隊的海外單位。

陸戰隊新聞稿指出，先前首批到部的F-35B已編入第121戰鬥機攻擊中隊(Marine Fighter Attack Squadron 121, VMFA 121)。原先的第242全天候戰鬥機攻擊中隊(Marine All Weather Fighter Attack Squadron 242, MAWFAS 242)，則在新血加入後改為第242戰鬥機攻擊中隊(Marine Fighter Attack Squadron 242, VMFA 242)。

根據美日協議與美陸戰隊年度航空計畫，改名後的VMFA 242未來會持續將現有的F/A-18，更換為第五代戰機F-35B。F-35B代表陸戰隊空中戰術的未來，最終會全面取代陸戰隊各單位的AV-8、F/A-18與EA-6B。

好消息！印太區第2支F-35B中隊成立。

第1陸戰隊航空聯隊指揮官麥克菲力普斯(Chris McPhillips)表示，F-35B的加入提升第3陸戰隊遠征軍（3rd MEF）的能力，使其能即時支援艦隊陸戰隊(Fleet Marines)、聯合與同盟夥伴。F-35B賦予的制空與制海能力，並讓美軍所向無敵。

他強調，F-35B扮演遠征載台的角色，確保艦隊陸戰隊與聯合部隊的航道暢通。其駐紮日本絕非偶然，代表該地區相較於全球其他區域而言，情勢變動極為迅速，這也象徵美國對日本與區域的承諾不變。

F-35B除短場垂直起降能力外，F-35B還透過先進科技將陸戰隊現有AV-8與F/A-18的任務整合，無疑是陸戰隊空中戰術的未來。

(中時新聞網)