台北市議員王世堅表示，應保障媒體自由、言論自由，政府干涉越少越好。（圖／中天新聞畫面）

中天新聞台年底面臨換照問題，台北市議員王世堅先前曾說，黨內有人「狐假虎威」，被解讀暗指行政院長蘇貞昌。今（27）日他再強調，台灣社會民主自由的前提就是，有百分百的新聞自由、言論自由，政府干涉得越少越好。

王世堅今日接受《中天》採訪表示，媒體的存在與興衰，應要交給媒體自律跟社會壓力，讓市場決定，認為換照聽證會上的鑑定人只是給建議，不會影響結果。

王世堅在廣播節目《羅友志嗆新聞》中也提到，自己是深綠，長輩曾受過政治迫害，也因此才投身政治，對政治無所求，相信民進黨執政不會做出什麼太出格的事，因過去民進黨就是遭威權、獨裁迫害，很清楚要治理國家，一切都要照法治，不可能因為執政掌權，就要把不同的聲音「捏死」。

關於中天事件，王世堅認為，只要新聞不是假的，立場不同要尊重，中天電視台確實最早報導大陸政治、經濟新聞，立場也比較偏藍，但NCC、政府要顧的是，絕對不能有假新聞，至於對媒體的管理，介入越少越好。

王世堅說，媒體要怎麼管理要靠2件事：媒體自律、社會壓力，如果媒體偏頗，自然社會會給它壓力、不看，或是說選擇其他電視台，讓市場自己決定，也相信做媒體的人，有一定的專業跟理想，也受過專業訓練，這部分就讓媒體自律，政治盡量不要干涉，媒體新聞自由就是保障國家民主自由。

主持人羅友志問，是否可能有個人思想，要去找中天麻煩、牽涉媒體自由，且2005年曾發生東森S台關台事件，事隔15年後，也是民進黨執政，還要再一次嗎？蔡英文要揹這個的罪名嗎？

王世堅直言「不可能」，認為民主自由社會，越多元開放越安全，政府跟社會沒有那麼脆弱，被罵幾句就可以影響，所有真相事實的報導，越讓民眾有知的權利，國家社會越安全，而過去講說誰最鴨霸，大家都說最凶悍的是陳水扁，但他也沒有關電視台。

(中時新聞網)