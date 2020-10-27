美國總統川普(Donald Trump)要求陸企騰訊旗下WeChat(微信海外版)9月20日全面自應用程式商店下架，因對國家安全威脅證據不足遭加州地方法院法官畢勒(Laurel Beeler)發禁制令擋下，司法部轉提到上訴法院，周一(26日)又被打槍，同樣也是證據不足以證明有急迫審理必要，裁定明年1月開庭不變。

川普對WeChat禁令在9月下旬被畢勒發禁制令暫緩執行的理由是，政府雖然證明中國對美國國家安全構成威脅，但並沒有足夠證據顯示下架和禁用WeChat能解除威脅，而WeChat關閉又會導致數以百萬計使用者權益、言論自由受損，完全不符比例原則。美國司法部曾施壓畢勒，要求撤回禁制令，但上周五(23日)她拒絕撤銷裁定。

司法部於是轉向聯邦上訴法院，希望加速審理，排除畢勒的禁制令，但據路透報導，聯邦第9巡迴上訴法院由3名法官組成的合議庭周一又駁回請求，因為川普政府並未證明國家安全「會在上訴待裁決期間受到緊迫、無法彌補的傷害。」

在川普禁令中，原定和WeChat同時下架、陸企字節跳動旗下TikTok(抖音海外版)目前也因華盛頓特區地方法院的禁制令而無法執行。這似乎顯示美國司法系統儘管能同意政府判定中國帶來國家安全威脅，但對陸企制裁無法在證據不足下單以行政命令片面決定。

本月稍早有消息指出川普計劃再制裁阿里巴巴旗下、即將在大陸與香港IPO(首次公開募股)的支付寶母公司螞蟻集團，但由於缺乏法源依據與國家安全證據，白宮也變得謹慎，因為螞蟻集團在美國幾乎沒有生意，而且根本不會用到美元清算系統。

(中時新聞網)